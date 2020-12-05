عبدالعزيز يقدم شكره للأتراك والقطريين على ما فعلوه في ليبيا

أكد عضو المؤتمر العام المنتهية ولايته، محمود عبدالعزيز، أن جميع المتحاورين والإعلامين والنشطاء يحاولون التغاضي عن عام وشهرين من القتل والرعب وانقطاع الذمة، مقدماً شكره للأتراك والقطريين على ما فعلوه في ليبيا.

ورأى عبد العزيز، أن طريقة مخاطبة المبعوثة الأممية لدى ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز لمجموعة الـ75 كانت قمة في المهزلة؛ بغض النظر عن الاختلاف أو الاتفاق معهم، مؤكداً أن العالم شاهد على وجود رشاوٍ ومحاولات رشوة في الحوار، حتى الصحافة العالمية كتبت عن الأمر، فكيف لهؤلاء أن يقررون مصير الشعب الليبي ويكونون بديلًا عن البرلمان في حال تأخره باعتماد الحكومة.

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