الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي تطلق خدمة “بلّغ” لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين

أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة ببنغازي، عقدها لاجتماع، اليوم السبت، لمناقشة آليات إطلاق خدمة “بلّغ” من خلال رقم قصير تخصصه شركتي ليبيانا والمدار عبر الهيئة، لتلقي البلاغات اليومية للمواطنين من خلالها، في خطوة تهدف لإشراك عامة الشعب في الأمن المجتمعي من خلال الإبلاغ عن المطلوبين أو المشتبه بهم أو أية ظاهرة يمكن أن تشكل جريمة.

ودعت الغرفة كافة المواطنين التمتع بروح المسؤولية والمشاركة في استخدام الرقم الذي سيتم الإعلان عنه، مؤكدة أن الأمن مسؤولية جماعية يجب أن تسوده روح التعاون لرصد مختلف الأفعال التي تشكل جرائم أو مخالفات قانونية.

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