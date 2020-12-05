إيقاف مدير مركز صحي 14 عنصر طبي في بني وليد

أخبار ليبيا 24 – خبر
أعلن مكتب التفتيش والمتابعة بالخدمات الصحية بنى وليد اليوم السبت إيقاف 14من العناصر الطبية والطبية المساعدة، ومدير أحد المراكز الصحية بسبب الإهمال الإداري .
وبحسب ماجاء في تصريحات لمدير مكتب التفتيش والمتابعة الأستاذ سالم ادليلعه فأن الإيقاف جاء بعد إنذار سابق وعدم التزامهم مما جعل المكتب يتخذ ماينص عليه القانون من إجراءات .
وكان مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد سامي الوداني قد قام رفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة سالم ادليلعه بجولة على عدد من المراكز الصحية بالمدينة .
شملت الزيارة مركز الصحي تنيناي، ومركز الصحي اشميخ، ومركز الصحي الحدادة، ومركز الصحي الخرماني .
وأشار مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد في تصريحات صحفية إلى أن هناك مراكز صحية تقدم خدمات جيدة للمواطن ومنها مركز الصحي تنيناي .
وأوضح أن هناك بعض الاحتياجات تم توفيرها على الفور وأهمها جهاز CBC للمختبر الطبي .
وأثنى الوداني على إدارة المركز الصحي اشميخ، وذلك بتواجد العناصر الطبية المساعدة لكن الأشكال يتمحور في نقص الأطباء بالمركز ، مؤكدًا أن الأمر تم إحالته لمكتب الشؤون الطبية لتنسيب الأطباء لمركز اشميخ ليتحصل سكان المنطقة على خدمات تليق بهم شأنهم شأن باقي المراكز الصحية .
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