إيقاف مدير مركز صحي 14 عنصر طبي في بني وليد

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلن مكتب التفتيش والمتابعة بالخدمات الصحية بنى وليد اليوم السبت إيقاف 14من العناصر الطبية والطبية المساعدة، ومدير أحد المراكز الصحية بسبب الإهمال الإداري .

وبحسب ماجاء في تصريحات لمدير مكتب التفتيش والمتابعة الأستاذ سالم ادليلعه فأن الإيقاف جاء بعد إنذار سابق وعدم التزامهم مما جعل المكتب يتخذ ماينص عليه القانون من إجراءات .

وكان مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد سامي الوداني قد قام رفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة سالم ادليلعه بجولة على عدد من المراكز الصحية بالمدينة .

شملت الزيارة مركز الصحي تنيناي، ومركز الصحي اشميخ، ومركز الصحي الحدادة، ومركز الصحي الخرماني .

وأشار مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد في تصريحات صحفية إلى أن هناك مراكز صحية تقدم خدمات جيدة للمواطن ومنها مركز الصحي تنيناي .

وأوضح أن هناك بعض الاحتياجات تم توفيرها على الفور وأهمها جهاز CBC للمختبر الطبي .

وأثنى الوداني على إدارة المركز الصحي اشميخ، وذلك بتواجد العناصر الطبية المساعدة لكن الأشكال يتمحور في نقص الأطباء بالمركز ، مؤكدًا أن الأمر تم إحالته لمكتب الشؤون الطبية لتنسيب الأطباء لمركز اشميخ ليتحصل سكان المنطقة على خدمات تليق بهم شأنهم شأن باقي المراكز الصحية .