ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ الجفرة |

05 December, 2020

قدم الصليب الاحمر الدولي وبالتعاون مع منظمة قارة عافية للاعمال الانسانية وحراك شباب الجفرة اليوم السبت مساعدات انسانية للاسر النازحة الى بلدية الجفرة من مناطق الهيشة وابوقرين وطرابلس وترهونة



شملت المساعدات مائة اسرة نازحة الى مناطق هون وودان وسوكنة وزلة وتضمنت مواد غذائية ، ارز وزيت وطماطم ومكرونة وسكر وتن وبقوليات ومواد تنظيف متكاملة وبطاطين وفراشات .. اضافة الى معدات الطبخ وانارة ومراوح تعمل بالطاقة الشمسية .



واعربت يثرب مفتاح معيوف رئيسة منظمة قارة عافية لمراسل بوابة افريقيا الاخبارية عن شكرها للمنظمة الدولية لتقديمها المساعدة للنازحين في ظل الظروف المعيشية الصعبة للاسر النازحة في كل البلاد مع ارتفاع الاسعار والغلاء في كل الامور الحياتية .. ودعت الى تكثيف تقديم المساعدات للنازحين مع بداية فصل الشتاء واشتداد درجة البرودة .