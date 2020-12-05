برعاية الحكومة الليبية.. نجاح 9 عمليات لمرضى القلب المفتوح في مركز طبرق الطبي

قام رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم السبت، بزيارة لمرضى القلب المفتوح الذي نجحت عملياتهم داخل مركز طبرق الطبي.

وبحسب منشور لمركز طبرق الطبي على موقع “فيسبوك”، اليوم السبت، أوضح أن عدد مرضى القلب بلغ 9 حالات من مدن (بنغازي والبيضاء والمرج والقبة وأجدابيا وطبرق) ، مشيرا إلى نجاح عملياتهم داخل المركز على أيدي أطباء ليبيين بقيادة الدكتور عمر المنقوش.

وأوضح المنشور أن العدد المستهدف لعمليات القلب المفتوح في المركز 20 عملية قلب مفتوح لكبار السن، وتكلفت العملية 35 ألف دينار على نفقة الدولة الليبية بمتابعة من الحكومة الليبية ووزارة الصحة ولجنة توطين العلاج بمركز طبرق الطبي .

ولفت المنشور إلى أن “بو الخطابية” قدم التهنئة للمرضى كما قدم شكره لمدير المركز الدكتور فرج الجالي ولكل الأطقم الطبية والطبية المساعدة على الجهد المبذول داخل مركز طبرق الطبي.