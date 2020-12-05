“الرقابة على الأغذية والأدوية” يضبط مواد عذائية منتهية الصلاحية بأم الرزم

قام مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مكتب درنة برفقة جهاز الحرس البلدي ببلدية أم الرزم بجولات تفتيشية لحصر جميع أماكن تداول السلع الغذائية والمخابز للتأكد من مدى الالتزام بالاشتراطات الصحية الواجب توفرها وتسجيل عدة مخالفات منها.

وأعلن المفتشون، أنه تم تنبيه وتوعية أصحاب المحال الغذائية على خطر المضافات الغذائية المحظورة وارتداء الزي المناسب للعمل، وتم ضبط مواد عذائية منتهية الصلاحية وسحبها وتسجيلها في قائمة المضبوطات من قبل جهاز الحرس البلدي لاتخاذ كافة الإجراءت اللازمة، وتم التنبيه على ضرورة ارتداء الزي الرسمي لأصحاب محال قصابي اللحوم، كما تم التنبيه على شهادة الصحية للعاملين داخل محال قصابي اللحوم.

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