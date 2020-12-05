إدارة الخدمات الصحية بني وليد: إيقاف 14عنصرا طبيا ومدير مركز صحي نتيجة الإهمال الإداري

أعلن المكتب الإعلامي بإدارة الخدمات الصحية بني وليد، إيقاف 14 عنصرا من العناصر الطبية والطبية المساعدة، بالإضافة لمدير مركز صحي وذلك نتيجة الإهمال الإداري.

وبحسب منشور للمكتب الإعلامي على الصفحة الرسمية لإدارة الخدمات الصحية بني وليد، أوضح أن مدير إدارة الخدمات الصحية بني وليد، سامي سلامة الوداني رفقة مدير مكتب التفتيش والمتابعة سالم ادليلعه، قاموا بجولة على عدد من المراكز الصحية بالمدينة شملت المركز الصحي تنيناي، والمركز الصحي اشميخ، والمركز الصحي الحدادة، والمركز الصحي الخرماني، وذلك لمتابعة سير العمل بهذه المراكز الصحية لضمان حصول المواطن على خدمة صحية جيدة.

وأكد “الوداني” أن هناك مراكز صحية تقدم خدمات جيدة للمواطن ومنها مركز الصحي تنيناي حيث وجود مدير المركز والعناصر الطبية والطبية المساعدة في عيادتهم يقومون بعملهم وهناك بعض الاحتياجات تم توفيرها على الفور وأهمها جهاز CBCللمختبر الطبي.

وأشار أيضا إلى أن إدارة المركز الصحي اشميخ متواجدة بعملها والعناصر الطبية المساعدة متواجده ولكن هناك مشكلة نقص الأطباء بالمركز وهذا الأمر تم إحالته لمكتب الشؤون الطبية لتنسيب الأطباء لمركز اشميخ ليتحصل سكان المنطقة على خدمات تليق بهم شأنهم شأن باقي السكان.

وفي نفس السياق أكد مدير مكتب التفتيش والمتابعة سالم ادليلعه تقصير بعض العناصر الطبية والطبية المساعدة ومدير أحد المراكز الصحية التي قام بزيارتها وتم اتخاذ إجراء إيقافهم بعد انذارهم مرات سابقة وعدم التزامهم مما جعل المكتب يتخد ماينص عليه القانون من إجراءات.