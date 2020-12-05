نصيه: لا يمكن الحديث عن حل في المسار الاقتصادي دون المسارين السياسي والعسكري

تساءل عضو مجلس النواب الموازي، عبد السلام نصية، هل تجميد إيرادات النفط بإرادة ليبية واتفاق ليبي أم بإرداة خارجية واتفاق خارجي؟

وأضاف نصية في تصريحات صحفية، أن مسألة تجميد الإيرادات في المصرف الخارجي موضوع قديم جديد.

وأوضح نصية أن اللجنة المالية بالنواب الموازي لاحظت مشكلة كبيرة بعد أن تمت الإحاطة مع المصرف المركزي طرابلس ووزير المالية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، مضيفا أن كل طرف من الأطراف الاقتصادية في ليبيا يعمل بمفرده.

وتابع نصية أن حديث رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفي صنع الله، بشأن تجميد الإيرادات النفطية في المصرف الخارجي يشير لوجود توافق مع المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق غير المعتمدة، مضيفا أن الجميع يسأل هل التوافق بين الرئاسي والمؤسسة الوطنية للنفط توافق محلي ناتج عن الأزمة بين الرئاسي والمؤسسات الاقتصادية ووزير الاقتصاد وكل يعمل بمفرده، أم هي ترتيبات خارجية واتفاق خارجي؟

وأكد نصية على ضرورة التئام مجلس إدارة المصرف المركزي طرابس، مضيفا أنه الحل ونقطة البداية لحل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وشدد نصية على أنه من الصعب الحديث عن حل في المسار الاقتصادي دون الحديث عن حل في المسار السياسي والعسكري، مؤكدا على أن المسارات الثلاثة يجب أن تكون متوازية ومتلازمة والرؤيا فيها تكون واضحة وشاملة.

وتساءل نصية لماذا التعمد في إرباك المسار الاقتصادي؟ ، مضيفا أن الاحتياطات ملكا للشعب الليبي ووضعت لاستخدامها وقت الازمة، لافتا إلى أن مسألة انقسام السلطة التشريعية كارثة لا أحد ينكر ذلك، مؤكدا أن توحيدها يساهم في إنجاز الكثير.

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