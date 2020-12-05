وصول 30 مليون لتر وقود إلى ميناء طرابلس البحري

قال رئيس لجنة معالجة أزمة الوقود والغاز بحكومة الوفاق، عميد محمد فتح الله، إن ناقلة أنوار ليبيا رست بميناء طرابلس البحري، اليوم وعلى متنها ثلاثين مليون لتر من الوقود، مضيفا أن عملية توزيعه تسير بشكل انسيابي على محطات الوقود.

وأفاد مدير أمن منفذ ميناء طرابلس البحري عقيد محمد الجراي، بأن مديرية الأمن اتخذت كافة الإجراءات لحماية صهاريج الوقود داخل الميناء، لحين خروجها وتأمينها من قبل الأجهزة الأمنية الأخرى لتزويد كافة محطات الوقود، وفق بيان لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق اليوم.

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ودعت وزارة الداخلية المواطنين لعدم الازدحام أمام محطات الوقود، مما يتسبب في عرقلة حركة السير على الطرقات العامة، والتحلي بروح المسؤولية.

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