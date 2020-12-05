“التعليم” تسلم تجهيزات الوقاية من “كورونا” للمؤسسات التعليمية

أصدرت إدارة الشؤون الإدارية والمالية بوزارة التعليم بالحكومة الليبية خطاباً لمراقبي التربية والتعليم بالبلديات، لاستلام أجهزة قياس حرارة ومعقمات للأيدي لتوزيعها على المؤسسات التعليمية.

وأهاب مدير إدارة الشؤون الإدارية والمالية بالوزارة رفيق عوض مفتاح في خطاب له للمراقبين باستلام معدات الوقاية المخصصة للمؤسسات التعليمية للعام الدراسي المقبل، بناء على تعليمات الوزير ضمن الإجراءات الخاصة بانطلاق العام الدراسي 2020 / 2021، وذلك من مخازن التعليم فرع بنغازي، تشمل أجهزة قياس حرارة الجسم الإلكترونية ودفعات من معقم الأيدي وغيرها.

وكان وزير التعليم بالحكومة الليبية فوزي بومريز، قد أكد في أكتوبر الماضي على إعداد خطة شاملة لاستئناف العام الدراسي الجديد، وتسخير كل الإمكانات لتجنب انتشار فيروس كورونا في المدارس والجامعات، داعياً إلى أن تشمل الخطة كل المؤسسات التعليمية في طرابلس والمنطقة الغربية ككل، وبين بومريز أن الخطة شملت المقررات الدراسية ومواعيد الامتحانات للشهادة الإعدادية والثانوية والنقل للعام القادم.

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