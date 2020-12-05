مخاطر تهالك الشبكة الكهربائية تهدد حياة سكان “أقار”

تعاني قرية أقار الشاطئ الواقعة في وادي عتبة من تهالك الشبكة الكهربائية في أحد أحيائها التي لم تُجرَ لها أية صيانة منذ ستينيات القرن الماضي.

ويشتكي سكان حي الإذاعة من تذبذب الكهرباء جراء تهالك شبكة الكهرباء، الأمر الذي أدى إلى ضعف قدرة المحولات في تحمّل الاستهلاك الزائد لـ 100 عائلة مستفيدة من خدمة الكهرباء، وتمكن سكان الحي من توفير محول جديد لاستبداله بالقديم، ولكن جهودهم توقفت عند هذا الحد لتهاون شركة الكهرباء في تركيب خطوط جديدة ووصلها بالمحول البديل، وما بات يفاقم المشكلة هو بقاء التوصيلات الأرضية مكشوفة، ما يشكل خطرا يهدد حياة الأطفال أو حدوث تماسات كهربائية عند تساقط الأمطار.

ويعيش السكان أزمة حقيقية مع الخشية من الصعقات الكهربائية وحدوث الأعطال المتكررة، فيما لم تلقَ مناشدات الأهالي لشركة الكهرباء بتحمّل مسؤولياتها لدرء المخاطر والحيلولة دون وقوعها بالإسراع في تحسين أداء الشبكة أي استجابة تذكر.

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