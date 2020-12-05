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معيتيق لمسؤول بالبرلمان الأوروبي: ليبيا تتوقع الكثير من أوروبا

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أجرى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، مباحثات عبر الإنترنت، اليوم السبت، مع رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية، أندريا كوزولينو.

ودعا كوزولينو إلى «ضرورة مواصلة الحوار السياسي للتوصل إلى حل للأزمة في ليبيا»، واستثمار «حالة الرضا لدى الشعب الليبي عن انتهاء الحرب ورفع الحظر عن إنتاج البترول»، وفقاً لما نقلتة وكالة «نوفا» الإيطالية.

وقال معيتيق إن «ليبيا تتوقع الكثير من أوروبا»، بينما أكد كوزولينو أن «الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يمد يده من وجهة نظر سياسية ومن ناحية التعافي الاقتصادي». كما تطرق إلى دوره في الوساطة الذي دفع إلى رفع الحظر عن إنتاج النفط الخام، موضحاً أنه «منذ عام 2011 حتى اليوم لم ننتج العديد من البراميل كما في الأسابيع الأخيرة».

وانتهى اللقاء بتبادل وجهات النظر حول قضية الصيادين الإيطاليين المختطفين في بنغازي. كما تبادل الجانبان الدعوات إلى زيارة طرابلس وبروكسل.

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • المريض الفاسد معيتيق – ضروري يكون تحت المحاسبة القانونية الليبية وحصر الاملاك – هو و القرد الفاسد فتحي باش اغا – لان الفساد و الفساد جاي من تحت رؤسهم الفاسدة . عليهم لعنة الله والملاءكة والنَّاس اجمعين .

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  • الامن الوقاءي الليبي .:
    5 ديسمبر، 2020 الساعة 8:23 م
    اتبثت الدراسات والبحوث – ان هناك امراض خطيرة منتشرة بسبب التلوث الإشعاعي – وكذلك بسبب ما يسمى الجنس المختلط – والزنا مع الحيونات المنتشر في الدول الأوروبية بكثرة يمكنكم التأكد بالباحث Google – 🚫18 – وكذلك لحم الخنزير – وهذه دراسات مؤكدة من الباحثين – والتي تسبب امراض مثل الإيدز وفقدان المناعة – وتلوث الدم واللعاب – ولم يستطيع الباحثين إيجاد اي حلول لهذه الأمراض – الا عن طريق التباعد الاجتماعي وعدم خلط الأديان – وأهواء التحليلات الوقاءية وخاصة للإناث الأجانب في الإعمار مابين – 16- 64 سنة –
    وينصح الباحثون بعدم اقتناء الكلاب والحيوانات التي تنقل الأمراض داخل البيوت او في الشوارع .لوضع حد لهذه الأمراض . وانتشارها بشكل غير اخلاقي – توجد قضايا بالجنس مع الحيونات في اوروبا وبريطانيا وامريكا – ويمكنكم الاطلاع عليها .

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