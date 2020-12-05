فرنسا وإيطاليا يطالبان الأطراف الليبية بدعم الحوار السياسي وتحصينه

طالب وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، لويجي دي مايو، ونظيره الفرنسي جان إيف لودريان، كل الأطراف الليبية والدولية لدعم عمليات الحوار السياسي و«تحصينه» والامتناع عن أي تدخل في شؤون ليبيا.

وأوضحت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان لها عقب لقاء جمع دي مايو مع لودريان، على هامش الحوارات المتوسطية، أن الاجتماع أتاح لهما تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا وتحديد الإجراءات ذات الأولوية المشتركة لدعم عمليات الحوار بين الليبيين المنعقدة تحت رعاية الأمم المتحدة، لا سيما في إطار منتدى الحوار السياسي الليبي وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر.

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