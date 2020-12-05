مرسى الحريقة يصدّر مليون برميل من النفط

نجحت الفرق الفنية في مرسى الحريقة النفطي الذي تشغله وتشرف عليه شركة الخليج العربي للنفط اليوم السبت، في تصدير مليون برميل من النفط الخام عبر الناقلة(TAHITI) وفقا لما نشرته الشركة العامة لأعمال القطر والإنقاذ المشرفة عن الأعمال البحرية، دون الكشف عن وجهة الشحنة.

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط قد أعلنت في وقت سابق من شهر نوفمبر الماضي بأن الإنتاج اليومي سجل 1.250مليون برميل يوميا، فيما كشف موقع “أرجوس” المختص بشؤون مؤشرات الأسعار وبيانات سوق الطاقة والسلع العالمية خلال تقرير حديث نشره مؤخرا، أن ليبيا شحنت حوالي 489 ألف برميل من النفط الخام يوميا خلال أكتوبر، “متوسطا لإجمالي التصدير في اليوم” أي أكثر من 3 أضعاف الكمية المصدرة في سبتمبر.

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