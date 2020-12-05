العقوري ورئيس “خارجية النواب الإيطالي” يبحثان تعزيز العلاقات والتعاون المشترك

أجرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري اجتماعاً افتراضياً عبر تقنية الزوم مع نظيره رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب الإيطالي بيرو فاسوني.

وقال المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن الطرفين تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع السياسية الراهنة في ليبيا، وتعزيز الاستقرار في حوض المتوسط وملف الهجرة وملف الصيادين الإيطاليين المحتجزين في ليبيا، وتفعيل اتفاقية الصداقة المبرمة بين البلدين، بالإضافة إلى تعزيز التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات المشتركة.

وأضاف المكتب في بيان له اطلعت عليه “الساعة 24″، أن العقوري استعرض خلال الاجتماع عمل لجنة الخارجية فيما يتعلق بملف الهجرة، مؤكداً ضرورة تضافر جميع الجهود من أجل حلحلة هذه الأزمة وبما يراعي مصلحة دول المنطقة والجانب الإنساني لظاهرة الهجرة والحرص على التعاون مع الاتحاد الأوروبي وإيطاليا لمواجهة هذه الأزمة.

وأكد الطرفان أهمية الدبلوماسية البرلمانية في دعم العلاقات بين البلدين الصديقين وضرورة التواصل والتنسيق المستمر بين الجانبين، وأن العلاقات بين البلدين لا يجب أن تقتصر على الحكومات.

وأوضح العقوري أهمية العلاقة بين الشعبين والبلدين الصديقين، مؤكداً حرص مجلس النواب الليبي على تعزيز التعاون البرلماني والاستفادة من الخبرات البرلمانية لنظيره الإيطالي.