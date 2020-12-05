مجموعة العمل السياسية بشأن ليبيا تدعو لدعم نتائج الحوار السياسي في تونس

أعربت مجموعة العمل السياسية للجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا عن ترحيبها بنتائج اجتماع منتدى الحوار السياسي الليبي في تونس 15 نوفمبر الماضي والذي توصل لخارطة الطريق للمرحلة التحضيرية من أجل إيجاد حل للأزمة الليبية.

ودعت مجموعة العمل خلال اجتماعها، الخميس الماضي، لمراجعة عملية التقدم في المسار السياسي الليبي والنظر في كيفية دعم المشاركين في عملية برلين، الليبيين إلى دعم نتائج الحوار السياسي كخطوة أولى نحو استعادة سلطة تنفيذية موحدة وشرعية.

وأكدت المجموعة أن التقدم في المسار السياسي الليبي يمكن أن يساهم في زيادة تعزيز تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وتخفيف التوترات الأخيرة فيما يتعلق بالحوكمة الاقتصادية والاستخدام العادل لعائدات تصدير النفط.

وشددت المجموعة على ضرورة ترابط المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية وحقوق الإنسان مع القانون الإنساني الدولي .

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