بلدية سوق الجمعة تعلن بدء حملة التطعيمات الإجـباريـة لطلاب المدارس للعام الدراسي 2020 2021

أعلنت مراقبة التعليم ببلدية سوق الجمعة، بدء حملة تطعيمات أطفال المدارس الإجـباريـة للعام الدراسي 2020 2021 داخل البلدية لمدارس التعليم الخاص، وتم تحديد مجمع الغرارات الصحي الكائن بالقرب من مصنع البريوش كمقر لأخذ جرعات التطعيم الإجبارية.

وأوضحت اللجنة، أن الحملة تستهدف فئتين عمريتين، وهما الأطفال البالغين أعمارهم 6 سنوات بالصف الأول مواليد 2014م، والتلاميذ البالغين أعمارهم 14 سنة بالصف الثالث إعدادي مواليد 2005م، وتنطلق الحملة صباح الاثنين القادم الموافق 7 ديسمبر 2020م وتستمر لمدة أسبوعين.

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