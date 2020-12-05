مصلحة المطارات تعلن جاهزية مطار الزنتان وبدء الرحلات منه وإليه الأسبوع القادم

أكدت مصلحة المطارات التابعة للحكومة المؤقتة، اليوم السبت، أن مطار الزنتان جاهز للتشغيل وستبدأ الرحلات منه وإليه وسوف تباشر الشركة الأفريقية للطيران بتسيير رحلة أسبوعية من مطار بنينا الدولي إلى مطار الزنتان بداية من الأسبوع القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة العامة للمواصلات والنقل محمد علي عبدالقادر ، مع رئيس مصلحة المطارات صالح اشتيوي ، ومدير عام الطيران المدني عبدالحميد البرعصي وذلك بخصوص مدى جاهزية مطار الأبرق الدولي ومطار الزنتان للتشغيل.

حيث تلخص الاجتماع بأنه يجب توفير بعض الاحتياجات الضرورية لمطار الأبرق الدولي حسب ما ورد بتقرير الطيران المدني، علما بأن رحلات الحقول النفطية بدأت تسييرها فعليا من وإلى مطاري الأبرق والزنتان حسب بيان نشرته مصلحة المطارات عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

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