الصليب الأحمر يوزع صدقات إنسانية على 100 عائلة نازحة في بلدية الجفرة

قامت منظمة الصليب الأحمر، اليوم السبت، بتوزيع صدقات إنسانية استهدفت بها العائلات النازحة من مناطق الهيشة والهيشة الجديدة وطرابلس وترهونة، المقيمة في بلدية الجفرة.

وتعاون الصليب الأحمر في توزيع المعونات مع منظمة “قارة عافية” للتنمية الإنسانية، وحركة شباب الجفرة، حيث استلم حوالي 100 عائلة نازحة تقيم في مدن هون وودان وسوكنة وزلة، صدقات غذائية ومستلزمات النظافة، بالإضافة إلى مواد إيواء، كالبطانيات وأواني الطبخ والفرش والإنارة، بالإضافة إلى الإنارة ومراوح تعمل بالطاقة الشمسية.

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