اجتماع بين شركتي “سرت” و “شلمبرجير” لبحث خدمات الآبار وتقنيات الحفر

عقـــد اليـوم السبت اجتماعا رفيع المستوي بين شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز وشركة شلمبرجير وذلك لمناقشة أداء ومستوى الخدمات المقدمة من شركة شلمبرجير خلال سنة 2020 في مختلف مجالات خدمات الآبار.

وحضـــر الاجتماع من جانب شركة سرت كلٌ مسعود سليمان رئيس مجلس الإدارة، ومصطفى هماد عضو مجلس الإدارة للعمليات و محمد فنتري عضو مجلس الإدارة للمالية والموارد البشرية وإبراهيم فنوش مدير إدارة الإنتاج و”عبدالله الهصيك” مدير إدارة الاستكشاف “عبدالرحيم صالح” مراقب الحفر وصيانة الآبار “عبدالناصر عبدالرحيم” مراقب الهندسة النفطية.

ومـــن جانب شركة شلمبرجير حضر الاجتماع كل من: السيد “رضا كلكولي” المدير العام لشركة شلمبرجير شمال أفريقيا “نبيل عزوز” مدير عام شلمبرجير ليبيا والسيد “محمد حكومة” مدير قسم المضخات الغاطسة بشلمبرجير.

وناقش الاجتمـاع، مختلف مجالات خدمات الآبار مثل تسجيلات الآبار وخدمات التسميت وتقنية الحفر الموجه والتثقيب والتكسير الهيدروليكي وتنشيط الآبار باستخدام الحامض ومشاريع المضخات الغاطسة وغيرها من المشاريع ذات العلاقة بالإنتاج،كمــا نــاقش أيضا التعاون المستقبلي في مجال التدريب والتطوير للعنصر الوطني.