زلزال يضرب منطقة شرقي المتوسط  

أنقرة 5 نوفمبر 2020 (وال) -تعرضت منطقة شرقي البحر المتوسط، اليوم السبت، إلى زلزال، ووصلت ارتداداته إلى سواحل تركيا ولبنان، حيث شعر به سكان البلدين.

وذكرت سكاي نيو عربية، بأن سكان المناطق الساحلية في لبنان شعروا بهزة أرضية، وكانت قوية إلى درجة وصلت ارتداداتها إلى المناطق الداخلية في البلاد.

وفي تركيا، قال مرصد قنديلي للزلازل إن زلزالا بقوة 5.5 درجة، وقع قبالة ساحل إقليم أنطاليا التركي المطل على البحر المتوسط، وفق ما ذكرته وكالة رويترزالإخبارية.

وأضاف أن مركز الزلزال كان على عمق 93.3 كيلومتر، وكان المرصد قد ذكر في بادئ الأمر أن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن سكان أنطاليا وأقاليم مجاورة شعروا بالهزة، ولم ترد تقارير حتى الآن عن خسائر أو أضرار لحقت بالمباني.

يشار أن تركيا قد تعرضت، الخميس الماضي، لزلزال بقوة 5 درجات بمقياس ريختر، ضرب منطقة سيرت في جنوب شرق تركيا، بحسب هيئة إدارة الكوارث التركية.

كما وقع في نوفمبر الماضي، زلزال في بحر إيجة، الذي يعد بمثابة ذراع للبحر الأبيض المتوسط، وتضررت منه محافظة إزمير، حيث قتل 117 شخصا وأصيب أكثر من ألف.(وال أنقرة) س خ.

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