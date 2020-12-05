مديرية أمن بنغازي تكثف جهودها لتأمين المدينة

تجوّل مدير مديرية أمن بنغازي رئيس خطة الأمن الظاهر بالغرفة الأمنية بنغازي الكبرى العقيد ونيس الشكري في عدد من مناطق المدينة للوقوف على سير العمل الأمني.

واستمرت الجولة لساعات شارك من خلالها العقيد الشكري في حملات مرورية وأمنية، تم من خلالها ضبط العديد من المخالفين للقانون والمطلوبين جنائيا، كما دشن الشكري خلال الجولة 30 نقطة أمنية مشتركة بين قسمي المرور وشرطة النجدة والتي تم توزيعها على مختلف مفترقات الطرق والأماكن التي تشهد ازدحاما مروريا كبيرا.

يشار إلى أن مديرية أمن بنغــازي شرعت مطلع الأسبوع المنصرم بتوزيع ملابس ومهام الشرطة ومستلزمات واحتياجات العمل الميداني، فيما دعا رئيس قسم المخازن بالمديرية رؤوساء مراكز الشرطة والأقسام والوحدات والمكاتب التابعة للمديرية إلى ضرورة التواصل عن طريق مندوب كل قسم لاستلام احتياجات كل قسم حسب القوة العمومية.

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