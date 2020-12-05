معيتيق لمسؤول أوروبي: دوري كبير في إعادة إنتاج النفط

أجرى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد معيتيق اجتماعا افتراضيا عبر الإنترنت اليوم السبت مع رئيس وفد البرلمان الأوروبي للعلاقات مع البلدان المغاربية أندريا كوزولينو.

وقالت وكالة أنباء نوفا الإيطالية إن الطرفين أكدا على ضرورة مواصلة الحوار السياسي للتوصل إلى حل للأزمة في ليبيا، وأعربا عن رضا الشعب الليبي عن انتهاء الحرب، ورفع الحظر عن إنتاج البترول.

ونقلت الوكالة في تقرير لها رصدته “الساعة 24” تأكيد معيتيق على أن ليبيا تتوقع الكثير من أوروبا، فيما أكد كوزولينو على أن الاتحاد الأوروبي يمكنه أن يمد يده من وجهة نظر سياسية ومن ناحية التعافي الاقتصادي.

وتطرق معيتيق إلى دوره في الوساطة الذي دفع إلى رفع الحظر عن إنتاج النفط الخام، موضحا أنه “منذ عام 2011 حتى اليوم لم ننتج العديد من البراميل كما في الأسابيع الأخيرة”، وفقا لـ”نوفا”.

كما انتهى اللقاء بتبادل وجهات النظر حول قضية الصيادين الإيطاليين في بنغازي، و دعا معيتيق كوزولينو لزيارة العاصمة الليبية طرابلس، بينما دعا رئيس وفد العلاقات مع البلدان المغاربية، معيتيق لزيارة بروكسل.