“خارجيةالوفاق”: إعادة هيكلة البعثة الليبية بنيويورك وخفض المصروفات والموظفين بنسبة 30%

قال طاهر السنى مبعوث حكومة الوفاق بالأمم المتحدة، في تغريدة له على حسابه بموقع تويتر، إنه بمبادرة من بعثة نيويورك وبالتنسيق مع وزارة الخارجية تم اعتماد مقترح خاص بإعادة هيكلة البعثة ومعايير الايفاد وخفض 30%من المصروفات والموظفين بما يناسب ضرورات العمل بها، كنموذج للبعثات والسفارات حرصاً على الوضع المالي الراهن وترشيد الانفاق تماشياً مع توصيات الأجهزة الرقابية والمالية.

وقد أصدرت وزارة خارجية حكومة الوفاق اليوم بيانا قالت فيه، في إطار سياسة وزارة الخارجية والتعاون الدولي الخاصة بإعادة تقييم عمل السفارات والبعثات الليبية، ومن منطلق حرصها لترشيد الانفاق وتقليص المصروفات وعدد الموظفين الدبلوماسيين بالخارج وبما يتناسب وضرورات العمل بها في ظل الظروف الراهنة، اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المقترح المقدم من الوزارة بالتنسيق مع بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك الخاص بإعادة هيكلة البعثة وتقليص ملاكها الوظيفي، ليتم خفض المصروفات وعدد الموظفين بنسبة 30%.

ويأتي هذا القرار بعد المبادرة المقدمة بالخصوص والدراسة التي توضح التحديات التي تواجه عمل البعثة لآداء مهامها بالكفاءة المطلوبة ، لتكون البعثة نموذجا للبدء في إعادة تقييم معايير اختيار الموظفين الدبلوماسيين وعددهم في باقي السفارات والبعثات، واتباع سياسة التقشف بالخارج حرصاً على الوضع المالي والاقتصادي الراهن وترشيد الانفاق وتماشياً مع توصيات الأجهزة الرقابية والمالية بالدولة.”