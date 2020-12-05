بومطاري يلوح باحتمالية عودة إغلاق الحقول والموانئ النفطية والصراع المسلح

أعلن وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فرج بومطاري عن تفاصيل إضافية حول الاجتماع الذي دعا إليه المجلس الرئاسي لــ”الوفاق” بشأن قرار تجميد إيرادات النفط.

وقال بومطاري، إن الاجتماع تركز حول اللغط الذي صاحب قرار تجميد الإيرادات النفطية في حساب المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس بالمصرف الليبي الخارجي، مشيراً إلى أن قرار تجميد الإيرادات النفطية جاء نتيجة مبادرات فردية من قِبَل النائب في المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة أحمد معيتيق ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، على الرغم مما يشاع في الخارج بأن الإجراء جاء نتيجة توصيات أممية.

وأعرب بومطاري، عن اعتقاده بأنه في حال لم ينفذ قرار تجميد الإيرادات النفطية وتم تحويلها إلى المصرف المركزي بطرابلس فإن إغلاق الحقول والموانئ النفطية سيعود مجددًا ومن الممكن أن يعود الصراع المسلح أيضاً.

وأكد بومطاري، أن هناك مطالب باتخاذ إجراءات تتعلق بفتح المقاصة الإلكترونية وتعديل سعر الصرف، إضافة إلى التوزيع العادل للإيرادات وتعجيل الوصول لاتفاق على تجميد إيرادات النفط إلى حين إيجاد طريقة تضمن الحلول لتلك المشاكل.

ونفى بومطاري، خروج رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله غاضباً من الاجتماع الأخير بمقر الرئاسي، مؤكداً أن صنع الله أوضح وجهة نظره اتجاه عملية تجميد الإيرادات.

ويعتقد بومطاري، أن هناك مشكلة في كيفية التصرف بأموال النفط حيث أنه من بين المفاراقات وجود عدد من الموظفين يعملون بقطاع النفط لم يتقاضوا مرتباتهم منذ فترة طويلة، إضافة إلى تأخر رصد الميزانية الخاصة بالمؤسسة من قبل المصرف المركزي والذي يفسر وجهة نظر صنع الله الغاضبة تجاه المحافظ ومؤسسات الدولة المالية.

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