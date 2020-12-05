العوينات.. مبادرة أهلية لدعم دخول الشباب بسوق العمل

اختُتمت بمقر المجلس البلدي العوينات الدورة الثانية في مجال تصوير الأعراس والمناسبات.

ونظمت الدورة تنسيقية العوينات لمنظمات المجتمع المدني واستهدفت 15 متدربة ومتدربا، واستغرقت مدة التدريب 3 أيام بواقع 14 ساعة، تلقى خلالها المتدربون محاضرات عن أساسيات التصوير بهدف خلق كوادر في مجال تصوير المناسبات والتصوير العام، وقدمت لهم في الختام شهادات اجتياز الدورة.

وتأتي هذه الجهود الأهلية في إطار توفير فرص عمل للشباب للحد من البطالة واستثمار الموارد المتاحة لإحداث تغيير في المجتمعات عبر دعم رواد الأعمال وتزويدهم بالمعارف الملائمة لدخول سوق العمل، وحث الشباب على البدء بمشاريعهم الخاصة وعدم الميل إلى البحث عن الوظائف الحكومية في بلد تعاني من ترهل في أجهزته الحكومية بسبب التعيينات غير المدروسة بحسب الخبرات، والتي باتت تثقل كاهل الميزانية العامة.

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