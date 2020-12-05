معيتيق يستطلع الانطباع الأوروبي حول دوره في استئناف إنتاج النفط

بحث النائب في المجلس الرئاسي أحمد معيتيق اليوم السبت مع المسؤول عن ملف المغرب العربي بالبرلمان الأوروبي أندريا كوزولينو، دلالات الاتفاق الخاص باستئناف إنتاج النفط في سبتمبر الماضي الأمر الذي أدى إلى تهيئة المناخ للحوار السياسي والوصول إلى حلول اقتصادية فاعلة .

ووفقا للصفحة الرسمية للنائب فقد أبدى معيتيق لكوزولينو خلال اتصال جمعهما عن ترحيبه بدور الاتحاد الأوروبي ومؤسساته الاقتصادية في المساهمة للنهوض بالاقتصاد الليبي وزيادة الإنتاج والتعاون مع المؤسسة الوطنية للنفط، ودعم حكومة الوفاق لشراكة مثمرة مع الاتحاد الأوروبي ، كما أشار معيتيق إلى أنه وجه الدعوة إلى كوزولينو لزيارة طرابلس، كما أنه تلقى دعوة مماثلة لزيارة بروكسل بحسب المكتب الإعلامي لمعيتيق.

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