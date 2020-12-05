وزير مالية الوفاق غير الدستورية: مليار ونصف خسائر المصرف الليبي الخارجي في 3 سنوات

طرابلس 06 ديسمبر 2020 (وال)- أكد وزير المالية بحكومة الوفاق غير الدستوري فرج بومطاري، مصرف ليبيا الخارجي، أن خسائر المصرف الليبي الخارجي تقدر بحوالي مليار ونصف، أي ما يعادل نصف رأس ماله المدفوع خلال ثلاث سنوات.

وأوضح بومطاري – في تصريحات صحفية – بشأن آلية اختيار أعضاء مجلس إدارة المصرف الخارجي، قائلا: “كان هناك اجتماع تمهيدي للاتفاق على المعايير الخاصة بأعضاء مجلس الإدارة، وتم وضع حوالي 17 معيارًا؛ منها عدم وجود إشكاليات قانونية أو تهم بالفساد، بالإضافة إلى ضرورة توافر معيار الخبرة وتنوعها في الاستثمار والمصارف وغيرها”.

وتابع بومطاري: “الجمعية العمومية للمصرف الخارجي؛ تشكلت من وزير المالية ووكيل وزارة الاقتصاد، ومدير إدارة المؤسسات بوزارة المالية، ووزير المالية السابق، وعميد كلية القانون سابقًا، وعضو مجلس إدارة المصرف المركزي سابقًا”. (وال- طرابلس) ر ت

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