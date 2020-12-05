إندبندنت : الصراع السياسي و العسكري دمّر حياة الليبيين

تناولت صحيفة الإندبندنت البريطانية ، تدهور الأوضاع الإقتصادية و المعيشية التي يعيشها الشعب الليبي في ظل إحتدام الصراع السياسي و العسكري الذي عصف ببلادهم منذ 2011.

و أوضحت الصحيفة في تقرير لها ، أن الحرب دفعت الليبيين إلى بيع كل شيء من أجل الحصول على المال لسداد الديون وشراء الأدوية، وآخرها بيع المحولات الحفازة الموجودة في أنابيب عوادم السيارات والتي تقلل الغازات السامة المنبعثة من السيارة.

وأكدت التقرير أن الليبيين يبيعون هذه المحولات لارتفاع سعرها، لأنها تحتوي على عنصر “البلاديوم” Palladium ، لأن الاتحاد الأوروبي وضع معايير جديدة لخفض معدل انبعاثات الكربون من السيارات في عام 2014، وبالتالي ارتفع سعر مادة البلاديوم بشكل كبير لاستخدامه في هذه المحولات، حيث وصل سعره 2590 دولارًا للأونصة، متجاوزًا قيمة الذهب في الوقت الحالي والتي تبلغ 1640 دولارًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن “البلاديوم” يعد مصدرا للثروة، معتبرة أنه في أوقات الحرب والجوع، تصبح مسألة حماية البيئة من الثانويات .

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