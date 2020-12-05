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إندبندنت : الصراع السياسي و العسكري دمّر حياة الليبيين

تم النشر منذُ 11 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

تناولت صحيفة الإندبندنت البريطانية ، تدهور الأوضاع الإقتصادية و المعيشية التي يعيشها الشعب الليبي في ظل إحتدام الصراع السياسي و العسكري الذي عصف ببلادهم منذ 2011.

و أوضحت الصحيفة في تقرير لها ، أن الحرب دفعت الليبيين إلى بيع كل شيء من أجل الحصول على المال لسداد الديون وشراء الأدوية، وآخرها بيع المحولات الحفازة الموجودة في أنابيب عوادم السيارات والتي تقلل الغازات السامة المنبعثة من السيارة.

وأكدت التقرير أن الليبيين يبيعون هذه المحولات لارتفاع سعرها، لأنها تحتوي على عنصر “البلاديوم” Palladium ، لأن الاتحاد الأوروبي وضع معايير جديدة لخفض معدل انبعاثات الكربون من السيارات في عام 2014، وبالتالي ارتفع سعر مادة البلاديوم بشكل كبير لاستخدامه في هذه المحولات، حيث وصل سعره 2590 دولارًا للأونصة، متجاوزًا قيمة الذهب في الوقت الحالي والتي تبلغ 1640 دولارًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن “البلاديوم” يعد مصدرا للثروة، معتبرة أنه في أوقات الحرب والجوع، تصبح مسألة حماية البيئة من الثانويات .

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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تعليق

  • حياة الليبيين لم تدمر – والحمد لله – رجال ومسلحين ومحافظين على عهودهم –
    من فقط يزعج الليبيين التدخلات الأوروبية والسرقات البريطانية – والتطفلات العربية – منذ 2011 –
    حتى يومنا هذا – ليبيا لها عقود مع الصين وكوريا ومعظم الدول النامية –
    لكن الاطماع العربية تتدخل للحيلولة دون اي تقدم من الناحية التنفيذية والإصلاحية – وكل ما يحدث هو محاولة تمويه الراي العام وعدم تقديم المطلوبين في جراءم الحرب على ليبيا للعدالة الدولية –
    ابتداء من برنالد ليفي – وديفيد كامرون – واوباما – وغيرهم –
    والادارات الليبية مستعدين لتقديم الأدلة على جراءم الحرب التي ارتكبت في حق الليبيين – والاموال التي سرقها البريطانيون وعدم أمانتهم في حفظ الامانات الليبية .
    ودعمهم للخارجين عن القانون بالسلاح وتمويلهم لجماعات قادمة من اوروبا والدول الشيعية لتخريب الادارات الليبية والمصالح الليبية . بشكل عام . وهذا الشيء واقع على مسمع ومشهد العديد من الدول والمنظمات الداعمة للقضية الليبية وما حدث فيها من تخريب متعمد من الجانب الاوروبي والبريطاني والأمريكي .
    حتى الكوارث الطبيعية في دولهم كانت عقاب من الله بسبب افعالهم وتصرفاتهم الخبيثة .
    والليبيين الشرفاء داءما يقفون مع الحقيقة حتى ولو طال الزمن .

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