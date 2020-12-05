ترقب لآلية توزيع 2.7 مليون لقاح في ليبيا

زاد تأرجح أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد من الغموض بشأن الوضع الصحي في ليبيا، وأفاد أحدث إحصاء صادر عن «المركز الوطني لمكافحة الأمراض» برصد 680 إصابة مسجلة رسمياً بـ«كورونا»، وتماثل للشفاء 744 مصابا في حين توفي 7 آخرون.

وتأتي هذه الأرقام بعد يوم من تسجيل 762 حالة إصابة يوم الأربعاء الماضي، بينما سجلت البلاد 670 حالة إصابة يوم الثلاثاء.

ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 85 ألفا و529 حالة، منها 28 ألفا و262 نشطة، و56 ألفا و48 متعافى، ووفاة 1219 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس (آذار) الماضي.

ويأتي ذلك في وقت يترقب فيه الليبيون آلية توزيع 2.7 مليون جرعة لقاح تعاقدت عليها البلاد، إذ عقدت «اللجنة العلمية الاستشارية لمكافحة جائحة فيروس كورونا»، مساء أول من أمس، اجتماعا موسعا لمناقشة «آليات توزيع لقاح فيروس كورونا مطلع العام المقبل».

وأعلنت ليبيا عن تعاقدها لشراء مليونين و724 ألف جرعة لتطعيم الفئات الأكثر تعرضاً للمخاطر، بمعدل جرعتين لكل شخص، ومن أبرزهم «العاملون الصحيون، ومن تجاوزت أعمارهم 60 عاما ومن يعانون من الأمراض المزمنة، والنساء الحوامل».

وفي وقت سابق قال خليفة البكوش رئيس اللجنة الاستشارية الليبية لمكافحة فيروس كورونا، إن «ليبيا وقعت عقدا مع مبادرة (كوفاكس) لتزويدها بمليوني جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا». وأضاف: «اللقاح سيتم توزيعه في جميع أنحاء البلاد».

وتهدف مبادرة «كوفاكس» التي تقودها منظمة الصحة العالمية، إلى توفير ما لا يقل عن ملياري جرعة من اللقاحات لفيروس كورونا بحلول نهاية عام 2021.