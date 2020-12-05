“غرفة عمليات الكرامة” توجه برفع درجة الاستعداد في سرت بعد رصد تحشيدات تركية

وجهت غرفة عمليات الكرامة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية الوحدات العسكرية في سرت برفع درجة التأهب والاستعداد بعد رصد تحشيدات وتجهيزات تركية في عدة مواقع.

وأصدر آمر غرفة عمليات تحرير غرب سرت اللواء أحمد سالم عطية أوامره إلى جميع آمري القواطع والوحدات التابعة للغرفة، برفع درجة الاستعداد للقوات مع أخذ الحيطة والحذر والإبلاغ عن أي تحركات من ناحية المليشيات المسلحة والقوات التركية.

وشدد عطية في كتابه إلى الوحدات العسكرية، الذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، على وقف الإجازات وأوامر الحركة للآليات المغادرة حتى إشعار آخر.

يشار إلى أن تركيا أرسلت 6 طائرات شحن عسكرية، هبطت في قاعدة الوطية غربي البلاد، قادمة من قاعدة “مرزيفون” بين يومي الخميس والجمعة.