وليامز: اتخاذ القرارات بالحوار السياسي يتم على أساس التوافق

كشفت البعثة الأممية للدعم في ليبيا نتائج تصويت أعضاء ملتقى الحوار السياسي على آليات اختيار السلطة التنفيذية الموحدة.

وقالت البعثة في بيان لها إن المبعوثة الأممية بالإنابة ستيفاني وليامز عقدت اجتماعاً افتراضياً لملتقى الحوار السياسي الليبي عقب التصويت على المقترحات الخاصة بآلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة في أعقاب انتهاء عملية التشاور التي جرت يومي الخميس والجمعة.

وأضاف البيان الذي اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، أن وليامز عقدت أمس السبت اجتماعاً افتراضياً لإبلاغ المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بنتائج عملية التصويت ومناقشة سبل المضي قدماً.

وأوضحت البعثة الأممية أن 71 عضو بالحوار السياسي شاركوا في التصويت على آلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة وامتنع 3 آخرين، وأسباب صحية حالت دون مشاركة العضو الأخير، مبينة أن المقترح رقم 2 من الآليات حاز على 39 صوتا، ورقم 3 على 24 صوتا، و8 أعضاء صوتوا لصالح المقترح رقم 10.

وجددت وليامز التأكيد على التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واحترامها لقرار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع المباشر الذي عُقد مؤخراً في تونس، والذي يقضي بوجوب اتخاذ القرارات على أساس التوافق.

وأضاف البيان “شهد الاجتماع مستوى عالياً من النقاش البنّاء بين أعضاء الملتقى ورغبة في المضي قدماً من أجل الشعب الليبي، وأعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة أنه سيتم عقد جلسة افتراضية في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات التالية بناءً على الاقتراحات المثمرة للغاية التي قدّمها العديد من أعضاء الملتقى في جلسة اليوم”.

وأكدن وليامز على ضرورة أن تتحمل المؤسسات المسؤولة عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات مسؤوليتها، كما أكدت على أهمية العمل الذي تضطلع به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التحضير لهذا الاستحقاق.

ورحبت المبعوثة الأممية بقرار حكومة الوفاق تخصيص ميزانية للمفوضية لمباشرة التحضيرات، وحثت على صرف الأموال التي تم التعهد بها على الفور.

كما أكدت على التقدم المحرز في المسار الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص، الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والذي من المتوقع أن يتناول توحيد سعر الصرف.

وفي ختام البيان، رحبت الممثلة الخاصة بالإنابة بالجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النواب للاجتماع ودعت أعضاء مجلس النواب ومجلس الدولة إلى العمل بشكل بنّاء مع ملتقى الحوار السياسي الليبي لتمهيد الطريق أمام إعادة توحيد المؤسسات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وترى البعثة أن جميع هذه التطورات الإيجابية تدل على أن هناك قاعدة شعبية مناصرة للتغيير تدفع المؤسسات الوطنية والسيادية إلى استعادة سيادة ليبيا وتلبية احتياجات وتطلعات الشعب الليبي، على حد قول البيان.