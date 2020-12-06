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صور | جسر جوي غير مسبوق وست قطع بحرية تركية تتحرك غرب سرت تثير مخاوف عودة التصعيد

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – دخلت 6 فرقاطات وبوارج عسكرية تركية صباح السبت إلى المنطقة الممتدة بين مصراتة وسرت بعد غياب عن المنطقة دام عدة أشهر عقب وقف إطلاق النار .

وبينت صورة رصدها قمر صناعي لشركة ” Osint “ وجود 6 فرقاطات وبوارج تركية في المنطقة المقابلة لأبوقرين غربي مدينة سرت وبدت وهي تبحر في تشكيلين منفصلين .

الفرقاطات التركية غرب سرت – 5 ديسمبر 2020The

وبالتزامن مع هذه التطورات ، وجّه اللواء أحمد سالم آمر غرفة غرب سرت بالقيادة العامة برفع الاستعداد وقطع الإجازات ومنع مغادرة السيارات العسكرية وتكثيف الرصد تأهبًا لأي ” عدوان تركي ” .

تعميم اللواء أحمد سالم للوحدات العسكرية – 5 ديسمبر 2020

وقال مصدر عسكري لـ المرصد : ” ملتزمون بوقف إطلاق النار وفقًا لإتفاق 5+5 وقد باشرنا تنفيذ مايتعلق بنا في الإتفاق ولكن قابل ذلك تحشيدات تركية غير مسبوقة برًا وبحرًا وجوًا ، تركيا ترفض هذا الإتفاق منذ البداية وننتظر موقف رعاة اتفاق جنيف من هذا التصعيد ” .

تحشيد مستمر

وشهدت الأيام الماضية رصد رحلات جوية مكثفة قام بها سلاح الجو التركي نحو غرب ليبيا عبر طائرات شحن عسكري ضخمة من طراز A400 بلغت قرابة 25 رحلة خلال الفترة مابين 28 نوفمبر و 4 ديسمبر.

جانب من الرحلات التركية العسكرية بين تركيا والوطية يوم 4 ديسبمر

ورُصدت هذه الطائرات في رحلات مابين قواعد ” كونيا ، قيصري ، ميرزفون ، أتاتورك في أزمير ” نحو قاعدة الوطية غربي ليبيا وبدرجة أقل نحو الكلية الجوية مصراتة حيث تتمركز قوة تركية وإيطالية بالقاعدة .

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وبينت الصور بالأقمار الصناعية تعاظم حجم الإمدادات والوجود العسكري التركي خلال الفترة المذكورة بالأسبوع الماضي في قاعدة الوطية وأظهرت وجود آليات ومعدات وأسلحة جديدة بينها منظومات دفاع جوي نوع ” حصار و كالكان و هاوك “.

دفعة مرتزقة جديدة

وانتقدت المبعوثة الأممية ” ستيفاني ويليامز ” الأسبوع الماضي استمرار وجود المرتزقة في ليبيا وقالت أن عددهم بلغ 20 ألفًا مشيرة لوجود قوات أجنبية في 10 قواعد ليبية – دون تسميتها – ولكن خارجية الوفاق ردت السبت في بيان دافعت فيه عن الوجود التركي العسكري في ليبيا مدعية بأنه ” شرعي وتم وفق اتفاقية شرعية ” .

وفيما تتجه الأنظار تجاه غدامس حيث يستعد مجلس النواب للم شمله ونحو ملتقى الحوار السياسي وتصاعد التفاؤل بحلحلة أزمة مصرف ليبيا المركزي وتوحيد مجلس إدارته ، تأتي هذه التطورات الجديدة بما فيها إعلان المرصد السوري لحقوق الإنسان وصول دفعة مرتزقة سوريين جديدة إلى ليبيا لتحيي مخاوف عودة حالة الحرب والإقتتال وإنهيار اتفاق 5+5 .

المرصد – خاص

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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