“البحث الجنائي بنغازى”  تحدد 5 مستندات لحصول الوافد على بطاقة الحصر الأمني

حددت الإدارة العاملة للبحث الجنائى بنغازي بعد انطلاق عمل لجنة الحصر الأمني والمعلوماتي الخاصة بالعمالة الوافدة المشكلة بقرار من وزير الداخلية، المستندات المطلوبة من العمالة الوافدة لاستخراج بطاقة الحصر.

وبحسب إيجاز صحفى للإدارة فغن المستندات المطلوبة هي:

أربعة صور شخصية مقاس 4*6 خلفية زرقاء .

الوضع السكني .

إفادة من جهة العمل أو صورة من الترخيص .

شفرة هاتف بإسم الوافد.

و ملف حفظ.

وأوضحت الإدارة، علي المستهدفين بالإجراء ( بطاقة الحصر ) التوجه بالمستندات المطلوبة لمقر لجنة الحصر الأمنى والمعلوماتي الكائن بجوار مركز شرطه الصابري ، كما تجدد اللجنة مطالبتها لأصحاب الشركات والنشاطات التجارية المشغلين للعمالة الوافدة حث العاملين لديهم لإصدار البطاقات كون أرباب العمل مسؤولين مسؤولية قانونية كاملة أمام اللجنة عن العمالة لديهم.