الرعيض : عقيلة صالح متمسك بالكرسي و يتصرف بشكل منفرد

انتقد عضو مجلس النواب محمد الرعيض، الأحد ، موقف المجلس عقيلة صالح من اجتماع النواب في مدينة غدامس ، مشيرا إلى أن صالح بدأ يتصرف بشكل منفرد سعيا منه للتمسك بالكرسي الذي يتواجد به منذ 6 سنوات.

و أوضح الرعيض في حوار صحفي رصدته، ليبيا 24 ، أن عقيلة صالح لا يفرحه ما يقوم به النواب في غدامس ، لعلمه بإختيار رئاسة جديدة ، مشددا على أنه دعا لـ عقد جلسة في بنغازي لعرقلة المشاورات في غدامس ، موضحا أن جلسة بنغازي لن تشهد مشاركة تذكر من النواب.

و أضاف الرعيض أنه سيتم عقد جلسة الثلاثاء القادم ، لاختيار رئاسة جديدة للمجلس بشكل توافقي بأغلبية متوقعة تفوق 130 نائب ، لافتا إلى أنه سيتم تعديل اللائحة لتكون الدورة الانتخابية 6 أشهر أو 4 أشهر لاعطاء الفرصة لأكثر من شخص ,

و شدد الرعيض على أن مجلس النواب سيكون الجسم التشريعي لقيادة ليبيا لاجراء انتخابات التشريعية تفرز مؤسسات موحدة تنهي الإنقسام، موضحا أن كافة الاعضاء متفقين على رفض المحاصصة في توزيع المناصب بما فيها رئاسة مجلس النواب ، لافتا إلى أن الصندوق هو الحل الأمثل للأزمة في ليبيا.

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