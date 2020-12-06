سفارة السراج لدى إسبانيا تكرم موظفها ” عبداللطيف ” عقب انتهاء فترة عمله

أعلنت سفارة حكومة الوفاق في أسبانيا، عن تكريم كل من الزروق عبد اللطيف، وعاطف شمعماش، عقب انتهاء فترة عملهما بالسفارة.

وقالت السفارة في إيجاز صحفى، إنه اقيمت بالسفارة الليبية بمدريد احتفالية تكريما لهم على ما بذلوه من مجهودات بالسفارة الليبية بمدريد خلال فترة عملهم”، مشيرة إلى أن الاحتفالية أيضا جاءت بمناسبة خروج سفيان فهمى أحد موظفيها من العناية المركزة عقب الإصابة بفيروس كورونا.

وتولى ” عبداللطيف ” أمانة اللجنة الشعبية للثقافة والإعلام بشعبية طرابلس فترة النظام الليبي السابق، وكان أبرز المؤيدين للنظام، ويمتلك علاقة وطيدة مع وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد الطاهر سيالة، حيث مكنه من تولى الملحق الثقافي في السفارة الليبية في العاصمة الإسبانية بمدريد .