وليامز تُرحّب بجهود مجلسي النواب والدولة لتوحيد المؤسسات

أشادت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة، ستيفاني وليامز، بالتقدم الكبير الذي أحرزه المشاركون في ملتقى الحوار السياسي الليبي، في تصميمهم على المشاركة في العملية السياسية.

وأوضحت وليامز، في كلمة لها، عقِب الاجتماع الافتراضي للملتقى حول التصويت على المقترحات الخاصة بآلية اختيار السلطة التنفيذية الموحدة، أن المشاركة كانت من 71 عضواً من أعضاء الملتقى في العملية؛ ولم يتمكن أحد الأعضاء من المشاركة لأسباب صحية فيما امتنع ثلاثة أعضاء عن التصويت.

وأشارت الممثلة الخاصة، أن 39 عضوا صوّتوا لصالح المقترح رقم 2، و24 عضوا صوّتوا لصالح المقترح رقم 3، و8 أعضاء صوّتوا لصالح المقترح رقم 10.

وعقدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم، 5 ديسمبر، اجتماعاً افتراضياً لإبلاغ المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي بنتائج عملية التصويت ومناقشة سبل المضي قدماً.

وأكدت ستيفاني، من جديد التزام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واحترامها لقرار أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي الذي تم اتخاذه خلال الاجتماع المباشر الذي عُقد مؤخراً في تونس، والذي يقضي بوجوب اتخاذ القرارات على أساس التوافق. وشهد اجتماع اليوم مستوى عالياً من النقاش البنّاء بين أعضاء الملتقى ورغبة في المضي قدماً من أجل الشعب الليبي.

وأعلنت الممثلة الخاصة بالإنابة أنه سيتم عقد جلسة افتراضية في الأيام المقبلة لمناقشة الخطوات التالية بناءً على الاقتراحات المثمرة للغاية التي قدّمها العديد من أعضاء الملتقى في جلسة اليوم.

وأثنت الممثلة الخاصة بالإنابة، على مواصلة أعضاء الملتقى التزامهم – كما تم الإعلان عنه في الاجتماع المباشر للملتقى والذي عُقد في تونس- بإجراء الانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر 2021 على ضرورة أن تتحمل المؤسسات المسؤولة عن تهيئة الظروف اللازمة لإجراء الانتخابات مسؤوليتها.

وأكدت ستيفاني، على أهمية العمل الذي تضطلع به المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في التحضير لهذا الاستحقاق ورحبت بقرار الحكومة تخصيص ميزانية للمفوضية لمباشرة التحضيرات، وحثت على صرف الأموال التي تم التعهد بها على كما أكدت المبعوثة الأممية، على التقدم المحرز في المسار الاقتصادي، وعلى وجه الخصوص، الاجتماع المرتقب لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي والذي من المتوقع أن يتناول توحيد سعر الصرف.

ورحبت الممثلة الخاصة بالإنابة بالجهود المستمرة التي يبذلها مجلس النواب للاجتماع ودعت أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى العمل بشكل بنّاء مع ملتقى الحوار السياسي الليبي لتمهيد الطريق أمام إعادة توحيد المؤسسات على النحو المنصوص عليه في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي.

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