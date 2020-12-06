جلسة برعاية أممية في بنغازي لمناقشة العنف الاجتماعي

أجرى صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال أمازونات جلسة توعية في مركز الأماكن الآمنة للنساء والفتيات في بنغازي.

وناقشت الجلسة، التي حضرتها 7 نساء، العنف القائم على النوع الاجتماعي وأشكاله في ليبيا.

وفي وقت سابق، عقد صندوق الأمم المتحدة للسكان مع شريكه الهيئة الليبية للإغاثة، جلسة دعم نفسي في مركز احتجاز طريق السكة.

وشارك فيها، عدد 21 امرأة و 4 فتيان حيث قام جميع المشاركين بتلوين أيديهم باللون البرتقالي للاحتفال بـ 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

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