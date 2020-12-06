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جلسة برعاية أممية في بنغازي لمناقشة العنف الاجتماعي

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى صندوق الأمم المتحدة للسكان من خلال أمازونات جلسة توعية في مركز الأماكن الآمنة للنساء والفتيات في بنغازي.

وناقشت الجلسة، التي حضرتها 7 نساء، العنف القائم على النوع الاجتماعي وأشكاله في ليبيا.

وفي وقت سابق، عقد صندوق الأمم المتحدة للسكان مع شريكه الهيئة الليبية للإغاثة،  جلسة دعم نفسي في مركز احتجاز طريق السكة.

وشارك فيها، عدد 21 امرأة و 4 فتيان حيث قام جميع المشاركين بتلوين أيديهم باللون البرتقالي للاحتفال بـ 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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