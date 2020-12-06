بلدية طرابلس المركز تدعو المواطنين لاحترام قوانين المرور

دعت بلدية طرابلس المركز، المواطنين، إلى عدم الاستهتار بقوانين المرور، بعد أن تسببت بعض الحوادث في تدمير وتلف لبعض الحواجز الرخامية للكورنيش المقام حديثا بطرابلس.

وأوضحت البلدية، عبر صفحتها على الفيسبوك، “نتيجة الإستهتار بقوانين المرور وكذلك في ظل إنعدام الإحساس بالمسؤولية لدى البعض للأسف”.

وتابعت بلدية طرابلس المركز، بضرورة الحفاظ على المرفق الذي شيدته بالمدينة.

وناشدت البلدية، المواطنين، التعاون معها للحفاظ على المرافق الخدمية بالمدنية.

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