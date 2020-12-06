محكمة مصرية تحاكم اليوم 11 متهما بالتخابر مع تنظيم “داعش” في ليبيا

تنظر محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية، اليوم الأحد، محاكمة 11 متهما في قضية التخابر مع تنظيم “داعش” الإرهابي في ليبيا.

وأحالت نيابة أمن الدولة العليا في مصر المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة التخابر لصالح تنظيم “داعش” الإرهابي ومن يعملون لمصلحتها في ليبيا بهدف ارتكاب جرائم إرهابية ضد المواطنين المصريين المقيمين بها.

وشملت الجرائم المنسوبة لهم، اختطاف مواطنين مصريين وتعذيبهم بدنيًا للحصول من ذويهم على أموال فدية لإطلاق سراحهم، إضافة إلى ارتكابهم جرائم إمداد الجماعة الإرهابية بالأموال والمعلومات والإتجار بالبشر وتهريب المهاجرين غير الشرعيين.

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