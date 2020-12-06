بلدية مصراتة تعقد اجتماعا مع القنصل التركي لدى ليبيا

عقد بمقر ديوان بلدية مصراتة، اجتماع ضم عميد بلدية مصراتة، أعضاء المجلس ، وكيل ديوان بلدية مصراتة، مع القنصل العام التركي لدى ليبيا، ومنسق الوكالة التركية للتعاون والتنسيق (TEKA)، ومدير إدارة الشؤون الإدارية بوزارة الصحة، ومدير عام مركز الصداقة الليبي التركي للعلاج الفيزيائي.

وتناول الاجتماع، الصعوبات والعراقيل التي تواجه افتتاح مركز الصداقة الليبي التركي.

وخلص الاجتماع، إلى وجوب الإسراع في افتتاح المركز ليقدم خدماته للمواطنين داخل وخارج بلدية مصراتة.

وتعهد المجلس البلدي مصراتة، بتذليل كافة الصعوبات التي تعرقل افتتاح المركز، في حين تعهد كلا من سعادة القنصل العام التركي، ومنسق الوكالة التركية باستكمال كافة الإجراءات المنوطة بالجانب التركي لافتتاح المركز في أقرب وقت ممكن.

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