عبدالله الكبير : عقيلة صالح أدرك أنه أصبح خارج المشهد السياسي

أكد الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير، أن عودة مجلس النواب والتئامه تضعف موقف رئيس المجلس عقيلة صالح وتفقده ورقته الأساسية التي جعلته لاعبا رئيسيا في المشهد السياسي.

و توقع الكبير، في تصريحات صحفية ،أن يحاول صالح إفشال جلسة غدامس أو على الأقل محاولة التأثير عليها من خلال بعض النواب، للحيلولة دون الإطاحة به من رئاسة البرلمان.

و شدد الكبير على أن تعثر حوار البعثة الأممية ، و عودة مجلس النواب مجددا ستحدث تغييرا واضحا في المشهد. الليبي ، مشيرا إلى أن الفعالية الأكبر ستكون للبرلمان إذا ما مضى بالفعل في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في طنجة.

و أوضح الكبير أن عقيلة صالح سيلجأ لكافة السبل لإنقاذ وضعه إذا أدرك أن مفاتيح اللعبة بدأت تفلت من يديه. ولكنه سيكون حذرا لكي لا يقع تحت طائلة العقوبات الدولية، مشيرا إلى أن الخطة الأممية تقضي بإزاحة الطبقة السياسية الحاكمة حاليا و يبدو أن هذا الهدف البعيد المدى بات قابلا للتحقق أكثر من أي وقت مضى. بحسب الكبير.

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