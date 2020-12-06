بوجواري يلتقي نائب مدير اليونسيف في ليبيا

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، نائب مدير منظمة اليونسيف في ليبيا، نارينيه اسلاين.

وحضر اللقاء الوفد المرافق لها ومدير مكتب المشروعات رئيس لجنة متابعة أعمال المنظمات الدولية بالبلدية أسامة مصطفى الكزة، ومدير مكتب شؤون رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي.

وناقش اللقاء، الأعمال والمشاريع التي تقوم بها المنظمة في البلدية والبرامج والأعمال المُستهدف تنفيذها خلال عام 2021 م والتي من بينها تجهيز مقر ضمن حديقة عامة يكون خاص بالإطفال يُمكن من خلاله إقامة نشاطات تعليميةو وترفهيه ودعم نفسي للأطفال.

وأشاد رئيس المجلس التسييري، بالدور الذي تقوم به منظمة اليونسيف من خلال دعم العديد من المشاريع التي تُعنى بالطفولة والجانب التعليمي والصحي في بلدية بنغازي .

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