ليبيا الان

بوجواري يلتقي نائب مدير اليونسيف في ليبيا

تم النشر منذُ 28 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

التقى رئيس المجلس التسييري لبلدية بنغازي، الصقر عمران بوجواري، نائب مدير منظمة اليونسيف في ليبيا، نارينيه اسلاين.

وحضر اللقاء الوفد المرافق لها ومدير مكتب المشروعات رئيس لجنة متابعة أعمال المنظمات الدولية بالبلدية أسامة مصطفى الكزة، ومدير مكتب شؤون رئيس المجلس التسييري يوسف الزواوي.

وناقش اللقاء، الأعمال والمشاريع التي تقوم بها المنظمة في البلدية والبرامج والأعمال المُستهدف تنفيذها خلال عام 2021 م والتي من بينها تجهيز مقر ضمن حديقة عامة يكون خاص بالإطفال يُمكن من خلاله إقامة نشاطات تعليميةو وترفهيه ودعم نفسي للأطفال.

وأشاد رئيس المجلس التسييري، بالدور الذي تقوم به منظمة اليونسيف من خلال دعم العديد من المشاريع التي تُعنى بالطفولة والجانب التعليمي والصحي في بلدية بنغازي .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك