بلدية تاجوراء تعلن بدء صيانة ورصف طريق “كوبري المصانع”

نوّهت بلدية تاجوراء، السائقين، ببدء أعمال صيانة ورصف عند فتحة الدوران لكوبري المصانع للقادمين من طريق المصانع بإتجاه الطريق الساحلي.

وأوضحت البلدية، أنها تعمل على إنشاء مطب لتخفيف السرعة، التي تسببت في كوراث بالبلدية، إضافة إلى صيانة الحفر عند نقطة الدوران، وصيانة جزيرة دوران عمارات الضواحي ومثلث العمارات بجوار مكتب الكهرباء وصيانة حفر أمام نادي التحرير.

وأضافت بلدية تاجوراء، أن أعمال الصيانة ستسمح بتسهيل حركة السير للمواطنين بين عمارات الضواحي وطريق المصانع.

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