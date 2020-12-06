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المجلس الرئاسي يعلن إعادة هيكلة البعثة الليبية بنيويورك

تم النشر منذُ 11 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، المقترح المقدم من وزارة الخارجية، بالتنسيق مع بعثة ليبيا لدى الأمم المتحدة بنيويورك الخاص، بإعادة هيكلة البعثة وتقليص ملاكها الوظيفي، ليتم خفض المصروفات وعدد الموظفين بنسبة 30%.

وأوضحت وزارة الخارجية، أن القرار يأتي هذا القرار بعد المبادرة المقدمة بالخصوص والدراسة التي توضح التحديات التي تواجه عمل البعثة لآداء مهامها بالكفاءة المطلوبة، لتكون البعثة نموذجا للبدء في إعادة تقييم معايير اختيار الموظفين الدبلوماسيين وعددهم في باقي السفارات والبعثات، واتباع سياسة التقشف بالخارج حرصاً على الوضع المالي والاقتصادي الراهن وترشيد الانفاق وتماشياً مع توصيات الأجهزة الرقابية والمالية بالدولة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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