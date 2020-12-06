دي مايو ولودريان يؤكدان على ضرورة دعم الحوار الليبي وعدم التدخل الخارجي فيه

بحث وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو، مع نظيره الفرنسي، جان إيف لودريان تطورات الأوضاع في ليبيا.

وبحسب بيان لوزارة الخارجية الفرنسية فإن لودريان ودي مايو عقدا لقاء على هامش منتدى الحوار المتوسطي، وتبادلا وجهات النظر حول آخر التطورات في ليبيا وتحديد الإجراءات ذات الأولوية المشتركة لدعم عمليات الحوار بين الليبيين المنفذة تحت رعاية الأمم المتحدة، ولا سيما في إطار منتدى الحوار السياسي وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 23 أكتوبر.

وأضاف البيان أن الوزيرين أكدا على ضرورة الالتزام بمخرجات الإعلان المشترك الصادر في 23 نوفمبر في ختام منتدى الحوار السياسي الليبي الأول في تونس، وجددا دعوة جميع الأطراف الليبية والدولية لدعم عملية الحوار، والامتناع عن أي نوع من أنواع التدخل.

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