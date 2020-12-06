مصراتة تسجل 37 إصابة جديدة بكورونا وتماثل 63 حالة للشفاء

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، الأحد، تسجيل 37 إصابة جديدة في البلدية.

وأضافت اللجنة في بيان نشرته عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنها لم تسجل وفيات جديدة، مشيرة إلى أن إجمالي حالات الوفاة بكورونا في مصراتة بلغ 243 حالة، وإجمالي الإصابات في البلدية بلغ 7436 حالة. وتابعت اللجنة أنها سجلت تماثل 63 حالة للشفاء من كورونا، مبينة أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس بلغ 5955.

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