القبلاوي: اتفاقية الوفاق مع تركيا “شأن ليبي وشرعي”

صرح الناطق باسم الخارجية في حكومة الوفاق، محمد القبلاوي، أنه لا يمكن مساواة الاتفاقية الليبية التركية، بالدعم الذي يتلقاه “الانقلابي” خليفة حفتر و”مرتزقته”، على حد وصفه.

واعتبر القبلاوي في تصريح لوكالة الأناضول التركية، أن اتفاقية التعاون الأمني والعسكري مع تركيا “شرعية وتتوافق مع القوانين الدولية”، ردا على تصريحات للمبعوثة الأممية إلى ليبيا ستيفاني وليامز.

وعبّر الناطق باسم خارجية الوفاق، عن رفض وزارته الإيهام الذي جاء في تصريحات وليامز، بقوله: لـ”الإيهام وعدم ذكر الحقائق كما هي”.

وتابع الناطق باسم الخارجية في حكومة الوفاق، “الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع دول صديقة كالتي وقعت مع تركيا، شأن ليبي وشرعي”.

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