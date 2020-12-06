ماورير: الوضع في ليبيا وسوريا معقد للغاية

أكد رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، أن من أكثر التحديات التي واجهتها اللجنة في جهودها لمكافحة فيروس كورونا وتقديم الدعم اللازم، كانت في ليبيا وسوريا.

وأوضح ماورير، في حديثه مع قناة “سكاي نيوز”، أن أسباب التحديات التي يواجهونها، هي تعدد الأجسام الفاعلة فيها، وبسبب الانقسام الحاد في ليبيا وسوريا.

ووصف رئيس اللجنة الدولية، الوضع في البلدين بالمعقد للغاية، وأن “علينا دائما أن نتفاوض مع فاعلين كُثر في الميدان، لنضمن الوصول للأشخاص المحتاجين”.

وأضاف ماورير، أن هناك عمليات عسكرية، تتحرك في المدن وهذا أثّر التأكيد على المدنيين، وأن البنية التحتية في ليبيا وسوريا، تضررت بشكل خاص.

وأشار رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى أن العائدات النفطية التي تعتمد عليها ليبيا انهارت، ولهذا الحل فيها يجب أن يكون سياسيًا وهو ضرورة مُلحّة، وهو الأمر الذي ينطق أيضا في سوريا، من ضرورة الحل السياسي.

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