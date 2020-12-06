الصليب الأحمر: واجهنا تحديات كبيرة في جهود مكافحة كورونا بليبيا

قال رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بيتر ماورير، إن أكثر التحديات التي واجهتها اللجنة في جهودها لمكافحة فيروس كورونا وتقديم الدعم اللازم، كانت في ليبيا.

وكشف ماورير، عن أسباب التحديات التي يواجهونها في ليبيا، وهي تعدد الأجسام الفاعلة فيها وحالة الانقسام الحاد التي تعيشها ليبيا.

وأكد ماورير، أن الوضع في ليبيا معقد للغاية، وأن عليه دائما أن يتفاوض مع فاعلين كُثر في الميدان، لضمان الوصول للأشخاص المحتاجين، موضحاً أن هناك عمليات عسكرية، تتحرك في المدن وهذا أثّر بالتأكيد على المدنيين، وعلى البنية التحتية التي تضررت بشكل كبير.

وأشار ماورير، إلى أن العائدات النفطية التي تعتمد عليها ليبيا انهارت، ولهذا الحل فيها يجب أن يكون سياسيًا وهو ضرورة مُلحّة.

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